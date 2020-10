Udinese, occhio alle scadenze. Nuytinck verso il rinnovo, Prodl a fine anno via

In casa Udinese ci sono da risolvere alcuni casi relativi alle scadenze contrattuali del 2021. L’analisi di TMW in merito proprio alle scadenze dei contratti e ai casi da risolvere al termine della stagione. Si parte dai prestito secchi, quelli nuovi di zecca di Deulofeu e Pussetto dal Watford, che al termine della stagione torneranno in Inghilterra. Uno dei calciatori importanti in scadenza è il difensore olandese Bram Nuytinck, il quale potrebbe firmare il rinnovo con il club friulano. Due situazioni da valutare saranno anche i prestito con diritto di riscatto di Ouwejan e Bonifazi. La situazione di Mandragora è invece delineata, il centrocampista campano al termine della stagione tornerà alla Juventus, club di appartenenza che ha esercitato il diritto di recompra.

Ecco le scadenze contrattuali dell’Udinese

Nicolas 2021, ingaggio 0,2 milioni

Kevin Bonifazi (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,4 milioni

Bram Nuytinck 2021, ingaggio 0,6 milioni

Sebastian Prodl 2021, ingaggio 0,2 milioni

Thomas Ouwejan (prestito con diritto di riscatto), ingaggio 0,4 milioni

Rolando Mandragora (prestito secco), ingaggio 0,6 milioni

Gerard Deulofeu (prestito secco), ingaggio 1 milione

Ignacio Pussetto (prestito secco), ingaggio 0,5 milioni