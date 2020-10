Doppia seduta di allenamento oggi per l’Udinese al centro sportivo Bruseschi, in assenza dei nazionali. Lavoro incentrato sulla tecnica e le esercitazioni tattiche per entrambe le sedute. Lavoro differenziato sul campo con il pallone per Stryger e Nuytinck, mentre Forestieri ha svolto un programma personalizzato. Nella giornata di domani è in programma una nuova doppia seduta, tra palestra e campo.