Udinese, oggi giornata di riposo. Domani doppia seduta

Prima giornata di riposo per l’Udinese dopo la ripresa degli allenamenti di sabato scorso. Oggi niente allenamento al Bruseschi dopo la doppia seduta di ieri. I bianconeri attenderanno con ansia come tutte le squadre del resto, novità importanti sulla ripresa della Serie A. Oggi pomeriggio infatti, avverrà il summit decisivo tra Spadafora e FIGC per ufficializzare la ripartenza del calcio italiano. Domani invece i ragazzi di Gotti scenderanno in campo per una doppia seduta di allenamento, mentre nel weekend potrebbe andare in scena una partitella in famiglia, per cominciare a riprendere il ritmo gara, in attesa del ritorno in campo atteso tra il 13 e il 20 giugno.