È previsto per questa mattina un incontro decisivo tra Pierpaolo Marino e Luca Gotti in cui il Dt proverà un’ultima volta a trovare un punto d’intesa con il tecnico. Non dovesse riuscirci, la prima scelta della società ricade su Leonardo Semplici, con cui Marino s’è sentito anche nella serata di ieri, l’alternativa è Rolando Maran. Lo riporta Tuttomercatoweb.com