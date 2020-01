Udinese, oggi ripresa mattutina. Domani riposo

Dopo la vittoria ancora all’ultimo respiro contro il Lecce per 1-0 allo stadio Via Del Mare, l’Udinese è tornata a lavoro nella mattinata odierna alle ore 12:30. La magia di De Paul ha regalato alla squadra friulana la seconda vittoria consecutiva, dopo i tre punti guadagnati contro il Cagliari. La squadra bianconera domani osserverà un giorno di riposo, per poi proseguire la settimana con allenamenti sempre alle ore 12:30, ovvero l’orario in cui si giocherà la gara di domenica 12 contro il Sassuolo.