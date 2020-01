Udinese, oggi seduta con il gruppo al completo. Eccetto Samir

L’Udinese ha sostenuto la seduta odierna al Bruseschi, andata in scena alle ore 12:30, orario della gara di domenica contro il Sassuolo, lunch match della 19° giornata di Serie A. Gotti ha lavorato con il gruppo al completo ad eccezione di Samir, che continua il suo percorso di recupero, dopo l’operazione alla caviglia destra. Pochi dubbi per Gotti, che in avanti si affiderà di nuovo a Nestorovski e Okaka, con Lasagna ancora relegato in panchina.

Probabile formazione:

3-5-2 – Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Pussetto, Lasagna, Teodorczyk.

Indisponibili: Samir