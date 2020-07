Udinese, Okaka: “Abbiamo bisogno di punti, vogliamo fare una buona gara”

L’attaccante dell’Udinese, Stefano Okaka ha parlato prima del match contro la Lazio in programma alle ore 21:45. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Questa è la partita 150 per te in Serie A, può solo andare meglio. Può andare meglio anche per l’Udinese?

“Sicuramente si tratta di un traguardo importante per me ma visto che ho cominciato presto avrei anche potuto farne di più, comunque ho anche giocato molto all’estero quindi va bene così. Speriamo che questo traguardo possa aiutarci ad arrivare alla vittoria“.

Oggi c’è la Lazio, che partita sarà?

“Dopo così pochi giorni dall’ultima partita è difficile staccare la spina, noi siamo sempre stati sul pezzo e siamo pronti per fare una buona gara. Abbiamo bisogno di punti e cercheremo di fare del nostro meglio per portarli a casa“.

Immobile

“Sì, Ciro è un grande bomber e noi metteremo tutta l’attenzione possibile per cercare di non farlo segnare oggi“.