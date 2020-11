Udinese, Okaka convocato dall’Italia dopo il ko di Kean

L’attaccante del Psg, Moise Kean ha riportato un problema muscolare nell’ultimo allenamento della nazionale italiana. L’ex Juventus ha lasciato il ritiro degli azzurri per far ritorno in Francia. Il Ct Mancini per gli impegni di Nations League contro Polonia e Bosnia ha scelto di sostituirlo con l’attaccante dell’Udinese, Stefano Okaka, componendo una coppia tutta bianconera con Kevin Lasagna. Questo il comunicato del club friulano: “Grande notizia in casa bianconera, il nostro Stefano Okaka è stato convocato dal CT Roberto Mancini per le due decisive sfide di Nations League contro la Polonia (domenica a Reggio Emilia) e la Bosnia (mercoledì 18/11 a Sarajevo). Si ricompone, così, in azzurro il tandem con il capitano Kevin Lasagna già impiegato nell’amichevole contro l’Estonia. Per Stefano si tratta di un grande ritorno in Nazionale dove mancava dal 2016, in azzurro ha totalizzato 4 presenze (tutte sotto la gestione Conte) realizzando una rete nell’amichevole contro l’Albania del 18/11/2014. Complimenti Stefano!“.