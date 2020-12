Udinese, Okaka e Lasagna tornano a disposizione

Oggi pomeriggio l’Udinese ha svolto una seduta tecnico-tattica al Bruseschi. Il gruppo di Gotti prosegue la preparazione per il match di sabato contro il Torino. Ottime notizie per i friulani che ritrovano Okaka e Lasagna. I due attaccanti azzurri erano risultati positivi al Covid dopo la sosta per le nazionali, con l’ex Sampdoria che aveva giocato contro la Lazio per poi essere fermato dal tampone positivo, mentre Lasagna aveva rimediato una botta al ginocchio nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma poi è arrivata anche per lui la positività al virus. Oggi i due calciatori hanno lavorato a parte e lavorano per esserci contro i piemontesi.