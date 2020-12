Udinese: intervento riuscito perfettamente per Okaka

Arrivano buone notizie dalla clinica di Villa Stuart, situata a Roma, perché Stefano Okaka è stato operato ieri per l’aspirazione di un versamento alla coscia. Intervento riuscito perfettamente riuscito e già da oggi, l’attaccante dei friulani ha svolto alcuni esercizi in palestra. Domani sarà sottoposto agli ultimi controlli dello staff medico del dottor Mariani e successivamente, quindi in serata o al massimo venerdì, il giocatore bianconero tornerà a Udine. Okaka dovrà iniziare il percorso per il completo recupero e se andrà tutto bene, entro 3 o 4 settimane sarà nuovamente a disposizione di mister Gotti.