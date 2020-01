Udinese, Okaka: “Penso di aver guadagnato il ruolo di leader”

L’attaccante bianconero ai microfoni di Udinese Tv commenta la vittoria sul Sassuolo:

“Se mi sento leader di questa squadra? Per età e esperienza penso di essermi meritato questo ruolo, me lo sono guadagnato cercando in questo anno di fare cose buone, aiutare i miei compagni a mettere a posto alcune cose nello spogliatoio e a dimostrare in campo che posso aiutare la squadra.

Sono sempre stato ottimista sulla classifica perché vedo come lavorano i miei compagni, la disponibilità che tutti mettono e come sono cambiate alcune cose nello spogliatoio, poi è un campionato difficile dove tutti possono vincere con tutti e che ti permette di fare un salto incredibile se vinci due partite di fila, siamo noni e per ora stiamo andando alla grande. Sono molto felice di aver ritrovato il gol, anche quelli annullati a Lecce. Con il mio lavoro riesco ad avere un impatto positivo sulla partita e questo è un bene per la squadra, dobbiamo continuare così, a spingere e a dare gas”.