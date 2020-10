Udinese, Okaka: “Qualità, cuore e determinazione sono imprescindibili”

Stefano Okaka ha commentato così ai microfoni del canale ufficiale la sconfitta contro la Fiorentina: “La mia doppietta? Come sempre per me è importante fare gol, ma soprattutto sentirmi bene in campo, poi il gol è una conseguenza. Sul cambio modulo quello che stiamo facendo in campo sono cose buone, siamo migliorati, dobbiamo continuare a mettere al servizio della squadra oltre alla qualità anche il cuore e la determinazione. Non possiamo prescindere da queste cose, quest’anno la Serie A è dura, ma io credo che ci siamo. Oggi abbiamo aggredito la Fiorentina, creato occasioni da gol. Penso sia stata una prestazione positiva, dobbiamo essere positivi anche per il futuro. Perdere non è mai bello soprattutto quando fai buone prestazioni, ma fa parte del gioco. Adesso prepariamo la gara di mercoledì, la Coppa Italia può essere una occasione per noi. Poi contro il Milan daremo il massimo come al solito”.