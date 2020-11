Udinese operaia e vincente, grazie al suo top player

L’Udinese vince contro il Genoa 1-0 grazie alla rete di De Paul e si allontana dalla zona rossa. Questa l’analisi del Corriere dello Sport sulla gara di ieri contro i liguri: “Vince l’Udinese operaia, che soffre, che trae notevole profitto dal suo uomo migliore, De Paul, il match winner che ha colpito anche la traversa nel finale. I tre sofferti punti sono meritati, mentre il Genoa, che non è dispiaciuto, può prendersela con la sfortuna per aver perso alla fine del primo tempo Biraschi per una sospetta lussazione alla spalla sinistra e anche perchè al 95′ era riuscito a pareggiare con Scamacca senza però fare i conti con il Var che un minuto dopo ha annullato per un fuorigioco millimetrico“.