Il difensore dell’Udinese e della nazionale ghanese Nicholas Opoku ha regalato una casa di 8 camere a sua nonna, Mary Yaa Kyiah, per celebrare il suo 65 ° compleanno a Bremang, Twifu. Opoku si è anche inginocchiato per consegnare le chiavi di una macchina nuova alla nonna che, secondo lui, è stata determinante per la sua carriera.