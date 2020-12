Udinese, ora arriva il bello. Tre vittorie di fila, ora la zona Europa è a 5 punti

La vittoria bella e sofferta contro il Torino ha portato l’Udinese a sognare in grande. La squadra di Gotti dopo il doppio vantaggio ha subito il ritorno del toro che ha fatto il 2-2 in due minuti. La capacità e la forza del gruppo che ha portato alla rete di Nestorovski con il 3-2 segnato pochi minuti dopo la doppia mazzata. Dopo le vittorie con Genoa e Lazio si allunga a tre la striscia di vittorie consecutive per i bianconeri. Si conferma inoltre l’ottimo fluido degli argentini con De Paul ancora decisivo, Pereyra ispirato in zona assist e la splendida forma di Pussetto. Adesso arriva il bello, il bello deve ancora venire questo il pensiero espresso sia da Marino che dallo steso Gotti dopo il match contro i granata. E ora i friulani guardano alla sfida di martedì contro il Crotone in casa con grande ottimismo, ovviamente senza cali di concentrazione. Ora l’Udinese inizia anche ad esprime un bel gioco, oltre alla sua classica solidità difensiva, e questo senz’altro è merito della campagna acquisti estiva. C’è da sottolineare ovviamente il grande lavoro di mister Gotti, che ha plasmato una squadra dotata di ottime capacità di interpretazione delle partite. Adesso aspettiamo il bello che arriverà e magari il sogno Europa può essere sempre più realistico.