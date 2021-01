Udinese, ora è emergenza totale in attacco: brutte notizie per Okaka

Udinese News – Il ginocchio di Ignacio Pussetto ‘ha fatto crack‘. Una frase fatta e assolutamente banale, ma che fotografa alla perfezione la situazione dell’attaccante argentino dell’Udinese. Il calciatore nella giornata odierna è stato visitato a Roma dal professor Mariani, che ha confermato quelle che erano state le prime impressioni sulle condizioni fisiche del giocatore: rottura del crociato. Sei mesi di stop e stagione finita per l’ex Watford, che sarà operato a Villa Stuart nelle prossime ore. Infortunio gravissimo quindi quello patito contro la Juventus nell’ultima gara di campionato, disputata dai friulani. E il match con il Bologna di Sinisa Mihajlovic è alle porte. Gara importante soprattutto ai fini della classifica, servono punti ai bianconeri, soprattutto dopo la sconfitta contro gli uomini di Andrea Pirlo.

Notizie Udinese – attacco ridotto all’osso, ma niente mercato

Fermo Pusseto, fermo anche Deulofeu, che non è stato convocato per la gara con la Juventus. Luca Gotti può contare su Kevin Lasagna, Nestorovski e il rientrante Forestieri, sempre che la punta dia garanzie dal punto di vista fisico. Nonostante le tante defezioni però Pier Paolo Marino ha escluso interventi sul mercato in attacco, la rosa è adeguata secondo il dirigente. Questo è quello che riporta il portale TMW. La situazione di emergenza nel reparto avanzato però dovrebbe fare chiarezza sul numero 15 dell’Udinese. Lasagna piace a tante squadre, ma non dovrebbe partire a questo punto, nella sessione invernale.

Udinese, Stefano Okaka dovrebbe tornare a fine gennaio

Ci sarebbe anche Stefano Okaka nel parco attaccanti a disposizione di Luca Gotti. La punta scuola Roma però è fermo anche lui ai box, per un infortunio. Si pensava potesse esserci contro la Sampdoria, partita in programma il prossimo 16 gennaio al Ferraris di Genova. Ma le ultime visite mediche svolte dal calciatore, svolte anche queste a Roma, non hanno portato buone notizie. E’ stata consigliata prudenza dai medici, per evitare brutte ricadute. Linea della cautela, che porterà Okaka a rientrare soltanto a fine mese, probabilmente con lo Spezia il 31 gennaio. Nell’ipotesi migliore con l’Inter, il prossimo il 23 dello stesso mese.