Udinese, ora la sosta: il 29 la ripresa

L’Udinese va ufficialmente in vacanza. Sette giorni di stop per ricaricare le pile con ripresa fissata per domenica 29, con allenamento stabilito in serata quando si inizierà a pensare alla trasferta spareggio di Lecce, in programma il 6 gennaio, alle 18. Perché se la vittoria con il Cagliari ha dato ossigeno alla classifica il calendario non permette cadute per non tornare indietro in classifica. Per la gara con i salentini non ci saranno bianconeri squalificati. Recuperati Sema e Jajalo, rimane fuori il solo Samir, che resterà assente per una ventina di giorni.