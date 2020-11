Udinese, Ouwejan: “La vita qui è bella. Mi sto ambientando abbastanza bene”

Il difensore dell’Udinese, Thomas Ouwejan ha parlato dei suoi primi mesi in Friuli e dell’adattamento al calcio italiano e al nuovo paese. Queste le sue parole ai microfoni di BalcioNL: “Mi sto ambientando abbastanza bene. La vita qui è molto bella quindi ci si abitua velocemente. La differenza più grande è l’esperienza qui. Ce n’è molta di più. C’è molta più pressione nel calcio. Ora mi alleno molto di più e, per esempio, qui c’è molta attenzione all’aspetto dell’alimentazione. Non solo ci alleniamo di più qui, ma l’intensità di un allenamento è anche molto più alta, quindi sì, è più pesante. Questa è la più grande differenza con i Paesi Bassi. Il mio obiettivo è giocare il maggior numero di partite possibile e fare del mio meglio. Sto lavorando sodo e spero che questo darà i suoi frutti. Ho sempre pensato che l’Italia sia un paese molto bello e la competizione, che sta diventando sempre più attraente, mi piace molto”.