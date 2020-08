Udinese, Palumbo piacevole scoperta

Il centrocampista dell’Udinese classe 2002, Martin Palumbo proveniente dalla Primavera, ha esordito contro il Sassuolo all’ultima giornata del campionato appena terminato. Il ragazzo di Gorizia ha impressionato per la sicurezza con la quale gioca la palla e con la determinazione che impiega in mezzo al campo. Ecco l’analisi della Gazzetta dello Sport: “Gioca a testa alta, ha visione di gioco, detta i tempi“. Anche in nazionale ci credono: “In federazione comincerà il pressing, perchè il regista goriziano ha un futuro“.