Udinese-Parma 3-2, rivoluzione bianconera

Al Friuli è finita 3-2 la sfida tra Udinese e Parma, valida per la 4^ giornata di Serie A TIM. Per la porta la scelta di Gotti ricade su Nicolas. Davanti confermata la coppia Okaka-Lasagna, mentre in mezzo al campo nuovamente titolari Ouwejan e Arslan. Al ’10 Udinese vicinissima al gol con il colpo di testa di Samir, che tutto solo stacca a centro area su perfetto assisti di Ouwejan: ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa. Al ’18 grande occasione per l’Udinese: Okaka tira addosso a Sepe su perfetto assist di De Paul in contropiede. Al 26’ il Parma passa in vantaggio. È Hernani a battere Nicolas con una conclusione di destro da poco fuori l’area di rigore, con la complicità di una fortuita deviazione di Samir. Solo 2 minuti dopo l’Udinese trova il pareggio. È proprio Samir ad andare a segno con un bel colpo di testa sul traversone di Ouwejan, battendo Sepe con una conclusione potente e precisa che si infila sotto la traversa per il gol dell’1-1. Al 40’ è ancora Okaka a provarci, stavolta con un colpo di testa sul cross dalla trequarti di De Paul. Il tentativo del centravanti bianconero è ben indirizzato ma un lieve eccesso di potenza fa terminare il pallone di poco fuori dallo specchio della porta.

Al 53’ l’Udinese raddoppia. Errore clamoroso in disimpegno di Kurtic, che regala il pallone al limite dell’area a Pereyra: il suo cross dalla sinistra viene deviato in rete da un incolpevole Iacoponi. Al 70’ il Parma trova la rete del 2-2. È Karamoh a battere Nicolas per la seconda volta con un tocco da distanza ravvicinata sul cross di Pezzella. Al 78’ ci prova De Paul con un buon tiro a giro da poco fuori l’area di rigore, pallone che però si spenge a lato non di molto. Al 88’ un carico Pussetto regala il gol del vantaggio. Bella ripartenza bianconera con Okaka che imboccato da De Paul fa da sponda per Pussetto, l’argentino controlla e dalla distanza prova il tiro. La conclusione non è potente ma talmente imprecisa da lasciare impietrito Sepe, che può solo guardare il pallone infilarsi in rete per il gol del 3-2 finale. Inutili infatti gli assalti finali dei gialloblù. Per la squadra di Gotti successo che permette di salire a quota tre in classifica e abbandonare l’ultimo posto della classifica.