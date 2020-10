Udinese-Parma, diverse assenze tra le fila gialloblu

UDINE – Domani l’Udinese affronterà il Parma con la speranza di uscire da questo brutto momento in campionato. L’andamento dei bianconeri non può far dormire sonni tranquilli il tecnico Luca Gotti che, di questo passo, rischia l’esonero ancor prima della pausa di Natale. I gialloblu sono un avversario alla portata che ha sì recentemente cambiato proprietà, ma che deve ancora trovare la propria dimensione. Lo dimostra il fatto che la società emiliana ha fatto andar via Roberto D’Aversa, autore di un buon campionato, per il retrocesso tecnico del Lecce Fabio Liverani.

Tuttavia quella in programma tra qualche ora sarà una sfida importante per il prosieguo della stagione. In casa del Parma le assenze sono diverse, stando a ciò che si apprende dal sito calciomercato.com, i crociati dovranno fare a meno degli indisponibili Brunetta, Dezi, Inglese e Valenti. Dubbi invece per quanto riguarda la presenza in campo diBusi, Cornelius, Mihaila e Sprocati.