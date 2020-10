Udinese-Parma, il protocollo: gialloblu elogiati dalla Serie A

UDINE – Non manca molto al fischio d’inizio di Udinese-Parma, i bianconeri sono a caccia del loro primo punto in campionato, farlo contro una diretta concorrente varrebbe doppio. Intanto nelle fila gialloblu è stato trovato un nuovo positivo al coronavirus, il settimo della compagine. Ciononostante l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha sottolineato il grande sforzo degli emiliani nel rispettare il protocollo. Ecco la nota ufficiale diramata dall’AD di Lega:

“La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al Protocollo. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i complimenti alla Società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi covid all’interno del gruppo squadra. L’Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto del Protocollo e quanto deciso è l’unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio italiano”.