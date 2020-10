Udinese-Parma, le probabili formazioni. Arslan confermato in mediana

Oggi è l’antivigilia del match tra Udinese e Parma, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Friuli. I friulani dopo tre ko nelle prime tre giornate e con lo zero in classifica, cercano i primi tre punti e il primo gol dall’inizio del campionato. I ducali cercano conferme dopo la vittoria di misura contro l’Hellas Verona. Gotti si affida ancora al nuovo acquisto Arslan in regia, con il due argentino De Paul–Pereyra ai lati dell’ex Besiktas. Sulla fascia destra toccherà ancora a Ter Avest, con Molina subito dietro, mentre a sinistra Ouwejan resta il favorito. In avanti Lasagna–Okaka, con il secondo in ballottaggio con Nestorovski. Liverani, con il neo acquisto Osorio a destra in difesa, mentre a centrocampo Cyprien partirà dal 1′ minuto. In attacco l’ex tecnico del Genoa si affida alle frecce Karamoh e Gervinho. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2)

Nicolas; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka

PARMA (4-3-1-2)

Sepe; Laurini, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Kurtic; Cyprien; Karamoh, Gervinho