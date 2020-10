Udinese-Parma, un altro gialloblu è risultato postivo al tampone

UDINE – Tra meno di qualche ora, alle 18:00 in punto di oggi, l’Udinese tornerà in campo dopo la sosta per affrontare il Parma. Sarà la Dacia Arena ad ospitare il quarto turno valido per la Serie A. Nei minuti precedenti al fischio d’inizio la società emiliana ha annunciato che un altro membro appartenente al suo organico è stato trovato positivo al coronavirus:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato”. Per la compagine gialloblu si tratta del settimo caso nell’arco di pochi giorni. Al momento la partita non è compromessa così come non lo è il campionato. Ma ogni settimana si viaggia sul filo del rasoio.