Udinese-Parma, uno scontro diretto in cui è vietato sbagliare

UDINE – Questa è la settimana in cui la Serie A tornerà in campo. Domenica pomeriggio, alle 18:00, verrà fischiato il calcio d’inizio di Udinese-Parma. I friulani, ancora fermi a quota zero punti, vorranno e dovranno dare il massimo in casa per ottenere una svolta già agli albori di questa stagione. Sono tre i punti che separano i bianconeri da i gialloblu, ma soprattutto la griglia di partenza del campionato vedeva entrambe le compagini in lotta per non retrocedere. Il pareggio a questo punto del percorso non serve agli uomini di Luca Gotti. In caso di sconfitta il nome del tecnico comincerebbe a vacillare con il rischio di essere esonerato prima di Natale. D’altro canto una vittoria non risolverebbe tutti i problemi del club. Attualmente il vero dramma è quel pallone che non riesce ad essere spinto in rete dagli attaccanti.