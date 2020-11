Udinese, per De Paul in campo per 57′ minuti nella gara tra Argentina e Perù

L’Argentina di Rodrigo De Paul ha battuto nella notte il Perù in un derby sudamericano, valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. L’albiceleste di Scaloni vince 2-0 grazie alle reti di Gonzalez e dell’interista Lautaro Martinez. Il 10 dell’Udinese è stato schierato titolare come esterno destro di centrocampo in un 4-4-1-1. De Paul ha disputato 57 minuti della sfida per poi uscire lasciando il posto all’ex Genoa Ocampos. De Paul è atteso al rientro in Friuli domani pomeriggio per essere di nuovo a disposizione di mister Gotti.