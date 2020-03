Udinese, per la panchina occhio a Marco Giampaolo

Dopo la sfortunata parentesi alla guida del Milan, il tecnico abruzzese Marco Giampaolo potrebbe tornare ad allenare in Serie A. L’ex Sampdoria secondo Tuttosport sarebbe il primo nome sulla lista di Pozzo per sostituire Luca Gotti sulla panchina dell’Udinese la prossima stagione, l’attuale tecnico friulano dovrebbe tornare a vestire il ruolo di secondo tecnico. Quello di Giampaolo però non è l’unico nome papabile per la panchina friulana, anche Roberto De Zerbi del Sassuolo e Roberto D’Aversa del Parma sono in lizza per il posto alla guida dei bianconeri.