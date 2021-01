Udinese, per Lasagna c’è la fila: cessione in vista?

UDINE – Potrebbero dividersi già in questa finestra invernale di calciomercato le strade dell’Udinese e di Kevin Lasagna. Quest’ultimo ormai da mesi non è più un titolare inamovibile e il ruolo di comprimario comincia a stargli stretto. Sinora, in questo campionato, ha accumulato quattordici presenze, di cui nove dal primo minuto. L’ultima domenica scorsa, nella partita persa contro il Napoli, in cui è anche andato in rete. I numeri dimostrano come sia scivolato indietro nelle gerarchie di mister Gotti, che spesso gli ha preferito nel ruolo di prima punta Stefano Okaka o Ignacio Pussetto. A Lasagna le richieste non mancano e le sirene di mercato suonano con una certa insistenza. Nei giorni scorsi Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato di un interessamento della Fiorentina. Con la partenza di Patrick Cutrone, la Viola è in cerca di un centravanti e vorrebbe acquistare uno fra Lasagna e Caicedo. Al tempo stesso, però, il giocatore bianconero piace tanto ad almeno altre due società italiane.

LE PRETENDENTI – Stando a ciò che riferisce Tuttomercatoweb, su Lasagna avrebbero puntato gli occhi anche l’Hellas Verona e il Benevento. Dopo quattro anni, dunque, potrebbe davvero terminare l’avventura di Kevin in Friuli. L’ipotesi cessione è infatti concreta, ma l’emergenza infortuni che sta vivendo l’Udinese potrebbe indurre il club a trattenere Lasagna sino al termine della stagione. Attualmente, alla luce delle assenze di Ignacio Pussetto (stagione finita), Stefano Okaka e Fernando Forestieri, Luca Gotti ha gli uomini contati in attacco. La squadra bianconera è anche in piena lotta per non retrocedere e privarsi di un giocatore come Lasagna potrebbe rivelarsi estremamente dannoso. Per convincere l’Udinese a cederlo subito, occorre quindi un’importante proposta economica. Inoltre, qualora il classe ’92 partisse, la società sarebbe chiamata ad intervenire con decisione sul mercato per prendere un attaccante con cui sostituirlo.