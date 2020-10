Udinese, Pereyra: “Prendiamo sempre gol che non dovremmo prendere”

Le parole di Roberto Pereyra al canale ufficiale dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto una grande partita. Loro hanno fatto solo i gol ma nient’altro. Noi abbiamo cercato di fare gol, ma è mancato qualcosa, dobbiamo migliorare per la prossima partita. Sul modulo? Il cambio tattico viene quando il mister vede una soluzione migliore per la squadra. Ma oggi abbiamo preso gol che non dovevamo prendere, l’abbiamo pagato. Dobbiamo lavorare in settimana per fare meglio. Dobbiamo migliorare, prendiamo sempre gol che non possiamo prendere. Su questo dobbiamo imparare veloce, non possiamo perdere le partite per nostri errori. Poi facciamo anche gol, creiamo, ma dobbiamo migliorare. L’atteggiamento è giusto, giocatori ce ne sono, in settimana sicuramente ci parleremo”.