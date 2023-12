Inter-Udinese / Pereyra o Thauvin: ecco chi vincerà il ballottaggio

Roberto Pereyra o Florain Thauvin. Sfida aperta tra il francese e l'argentino. In palio un solo obiettivo: la maglia da titolare a San Siro

Roberto Pereyra o Florian Thauvin, questa è senza ombra di dubbio la domanda più grande che si sta ponendo il tecnico Gabriele Cioffi. Contro i neroazzurri in quel di San Siro una sfida davvero importante che non si può sbagliare per nessun motivo al mondo. Ecco tutte le ultime su quella che sarà la scelta del mister dell'Udinese.