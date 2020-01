Udinese, pochi dubbi per Gotti sulla formazione anti Inter

L’Udinese non si sta facendo distrarre più di tanto dal mercato, anche perché De Maio potrebbe essere l’unico bianconero oramai a non far parte dei convocati per la gara contro l’Inter anche se il difensore a venerdì è a tutti gli effetti a disposizione di Gotti, il quale influenzato, ha lasciato l’ultimo allenamento in mano ai collaboratori, Pinzi in primis.

Insieme al mister l’unico assente per infortunio sarà Samir. Sulle scelte c’è in avanti il solito ballottaggio tra Lasagna e Nestorovski col primo favorito. Per quanto riguarda la formazione pochi dubbi quindi con Becao ancora in campo a meno che alla fine non arrivi Prodl e Gotti decida di mandarlo subito in mischia: difficile perché l’austriaco è fermo da tempo. Nessun cambio nemmeno sul modulo, che sarà sempre 3-5-2 che si trasforma nel 5-3-2 nella seconda fase.