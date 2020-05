Udinese, Pozzo: il decano del calcio italiano compie 79 anni

Gianpaolo Pozzo festeggia oggi 79 anni, 34 dei quali assieme alla sua Udinese che da un quarto di secolo è in Serie A. Numeri importanti e gloriosi per una ‘piccola realtà di provincia’ diventata in tutto il mondo un modello di fare calcio e che lo hanno fatto diventare il decano della massima serie italiana, superando prima Renato Dall’Ara, pesidente del Bologna per 30 anni e poi Silvio Berlusconi alla guida del Milan per 31.

Al nostro Paron la redazione augura il meglio e che si realizzi il sogno espresso in una recente intervista, ossia di rivedere la sua Udinese in Europa.