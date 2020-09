Udinese Primavera, Moras: “Oggi non salvo niente. Bisogna costruire qualcosa di positivo”

L’Udinese Primavera arriva dalla sconfitta per 3-0 contro il Chions. Queste le parole del tecnico Max Moras ai microfoni di Udinese Tv:

Cosa non è andato oggi?

“Non salvo niente. Nel percorso di crescita queste partite servono, i ragazzi devono capire che stanno entrando in un’altra tipologia di calcio. Dalle difficoltà si costruisce qualcosa di positivo”.

Bastone e carota, oggi un po’ più bastone.

“No, oggi solo bastone. La carota la lasciamo per il primo tempo giocato ad Ampezzo, poi ci sono stati tre tempi dove non è mai esistita la squadra. Però non dobbiamo disperarci e non dobbiamo fare allarmismi. Siamo all’inizio di un percorso che va costruito, con tutti gli intoppi del caso. L’importante è che i ragazzi si facciano un esame di coscienza; anche io devo farmi un esame di coscienza”.

Prossimi appuntamenti

“Per quanto riguarda gli allenamenti ne faremo 5 a settimana, dal lunedì al venerdì. Mercoledì avremo una partita infrasettimanale contro la Manzanese e sabato contro il Cjarlins Muzane, due test con squadre costruite per primeggiare in un campionato di Serie D”.