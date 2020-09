Udinese Primavera, Pinzi: “Dobbiamo prendere quello che c’è di buono”

Il centrocampista dell’Udinese Primavera, Riccardo Pinzi ha parlato dopo la sconfitta contro il Vicenza. Queste le sue parole ai microfoni di Udinese Tv: “Sicuramente sbagliare tre rigori consecutivi alla fine fa male ma secondo me la partita l’abbiamo persa prima. Gli ultimi 10 minuti l’abbiamo buttata via e non possiamo permetterci di commettere degli errori simili. Purtroppo abbiamo perso ma dobbiamo comunque essere in grado di prendere quanto di buono abbiamo fatto oggi per continuare ad allenarci al meglio ed arrivare alla miglior forma. Lentamente stiamo prendendo tutti una buona forma fisica, io oggi sono uscito presto per via della stanchezza ma a breve avrò anch’io i 90 minuti nelle gambe“.