Udinese, problemi in mediana per Gotti in vista del Genoa

Al rientro dei nazionali De Paul e Arslan, il tecnico dell’Udinese Gotti dovrà fare la conta a centrocampo in vista della gara contro il Genoa. Mandragora non è ancora pronto e potrebbe tornare in Coppa Italia contro la Fiorentina. Per quanto riguarda Jajalo il suo lavoro a parte continua, dopo la lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro rimediata a luglio. La Gazzetta dello Sport quindi analizza quella che potrebbe essere la linea mediana contro il grifone, con Pereyra in forte dubbio e Walace ancora alle prese con un risentimento muscolare. Gotti dovrà cercare di recuperare almeno uno dei due da affiancare a De Paul e Arslan, le alternative sono Forestieri e Makengo.