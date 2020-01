Udinese, prove tattiche al Bruseschi in vista del match contro l’Inter

Oggi alle ore 12:30 l’Udinese si è allenata al centro sportivo Bruseschi agli ordini di mister Gotti, il quale ieri era stato colpito da un attacco influenzale. Seduta dedicata alle prove tecnico tattiche in vista della sfida di domenica contro l’Inter, in programma allo stadio Friuli alle ore 20:45. Oltre a Samir, che sta proseguendo il suo lavoro differenziato per tornare a disposizione del tecnico dell’Udinese, oggi non si è visto il centrale di difesa Nuytinck a causa di un affaticamento muscolare. Domani alle ore 12:30 andrà in scena la rifinitura, poi nel pomeriggio alle ore 16:30 mister Gotti interverrà in conferenza stampa, poi la squadra partirà per il ritiro pre match.