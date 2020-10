Udinese, Pussetto: “Per noi il campionato inizia oggi”

Le dichiarazioni di Ignacio Pussetto, autore della rete della vittoria, ai microfoni del canale ufficiale: “Sono contento di essere tornato a Udine, volevo tornare già prima, qua mi sono trovato molto bene, la gente me l’ho ha fatto sapere e anche i compagni. Sono contento per la squadra, meritavamo questa vittoria. Per noi il campionato inizia oggi, il passato non conta. Abbiamo battuto il Parma, pensiamo alla Fiorentina ora, sappiamo che sarà una partita difficile”.

Sei il primo attaccante a segno “L’importante è segnare, è stata una buona partita, poteva essere una vittoria più tranquilla, ma loro hanno giocato bene”.

Sei tornato dopo tempo a fare l’ala, come ti sei trovato? “Da ala è dove mi trovo meglio, devo però ancora imparare, continuando a crescere. Dobbiamo lavorare di squadra e arriveranno altri risultati importanti”.

Prima volta per la maglia dedicata al Friuli: “Sapevamo di indossare una maglia importante, ci tenevamo quindi a regalare la prima gioia ai tifosi”.