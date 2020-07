Udinese, Ranieri: “Bianconeri squadra fisica. Dovremo dare il massimo”

NEWS UDINESE – Domenica sera, alle 19:30, l’Udinese affronterà in casa la Sampdoria in un altro difficile scontro salvezza. I blucerchiati saranno privi del loro tecnico Claudio Ranieri. L’allenatore romano nel frattempo ha parlato della difficile sfida che attende il suo club:

“L’Udinese è una squadra fisica, hanno centimetri e sono bravi nel contropiede. Dovremo alzare il livello di attenzione se vogliamo fare bene. Nella mia filosofia c’è “andiamo a bussare e vediamo cosa succede”. All’andata abbiamo vinto all’ultimo, spingendo dopo aver subito un gol perché due nostri giocatori erano scivolati. L’Udinese è la miglior squadra a giocare in contropiede. Contro l’Atalanta il risultato è stato negativo ma sono soddisfatto della prova dei miei uomini. Giusta la squalifica nei miei confronti dato che ho protestato, tuttavia ogni tanto penso che il quarto uomo in certe occasioni dovrebbe essere un po’ psicologo in modo da capire certe situazioni. Comunque sia assisterò alla partita dalla tribuna, dove urlerò come non mai. I ragazzi devono ascoltarmi. Dato che lo stadio sarà vuoto ne approfitterò per dare indicazioni”.