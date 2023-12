Inter-Udinese 4-0 / Rigore c’è o non c’è? Ecco l’analisi di Marelli

Rigore o non rigore? Il gesto di Perez è da sanzionare con il tiro dagli undici metri, oppure la partita sarebbe dovuta andare avanti come se nulla fosse successo? Ecco l'analisi di Luca Marelli sul fallo commesso dal calciatore argentino ai danni di un altro Albiceleste come Lautaro "El Toro" Martinez .

Per il commentatore ed ex arbitro di DAZN, il fallo da rigore doveva essere fischiato. Ecco qual è stato il metro di giudizio adottato dal direttore in questo caso: "La trattenuta c’è, in mezzo all’area, su un pallone sul quale mai Lautaro sarebbe arrivato. E’ una trattenuta plateale, in questi casi viene sempre punito".