Udinese, rimborso quota abbonamento: termini prorogati al 30 settembre

Udinese Calcio informa i suoi abbonati che i termini per la richiesta del rimborso della quota abbonamento non usufruita per la stagione 2019/2020 sono prolungati fino alle ore 19 del 30 settembre p.v. con le medesime modalità.

Di seguito tutte le informazioni inerenti la procedura:

Udinese Calcio comunica, in adempimento a quanto garantito a più riprese ai tifosi, le modalità di rimborso della quota dell’abbonamento non usufruita per la stagione 2019/2020 nelle forme ottemperanti alle norme di legge attualmente in vigore (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i).

Il rimborso sarà, dunque, ora erogato attraverso la modalità del voucher, di importo pari alla quota non goduta e sarà utilizzabile, fino ad esaurimento del credito, per tutti gli eventi ticketing di Udinese Calcio.

La procedura di ottenimento del voucher è attuabile online attraverso la piattaforma Ticketone cliccando al seguente link : http://www.rimborso.info

Il voucher avrà una validità di 18 mesi a partire dalla sua istantanea erogazione e sarà spendibile anche in più operazioni fino all’esaurimento del credito.

Di seguito, al link https://www.ticketone.it/obj/media/IT-eventim/video/voucher.mp4 , il tutorial che indica il procedimento, per i titoli digitali, da seguire per l’erogazione del voucher.

E’ inoltre, garantito un servizio di assistenza telefonico al numero 0432/544994 con i seguenti orari: lunedì – venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.