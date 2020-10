Udinese-Roma, Fonseca: “E’ stata una partita difficile, ma abbiamo segnato e difeso bene”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha commentato la vittoria per 1-0 contro l’Udinese di questa sera decisa dal gol di Pedro. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Stasera la Roma ha fatto fatica

“Avevamo detto che sarebbe stata una partita difficile, ed è andata così. Nel primo tempo abbiamo giocato a ridosso della loro area, ma in contropiede erano molto pericolosi. Siamo stati meno aggressivi una volta persa palla, ma abbiamo comunque creato buone situazioni. Nel secondo tempo abbiamo segnato e la squadra ha difeso il risultato, ma è stata una partita difficile“.

Manca sempre l’ultimo passaggio, è preoccupante?

“Abbiamo spesso sbagliato l’ultimo passaggio, ma abbiamo giocato sempre nella loro metà campo. L’Udinese ha un gioco molto lungo e talvolta ci ha costretti ad abbassarci, ma noi dobbiamo sempre cercare di giocare come abbiamo fatto oggi, con la Juve o con l’Hellas“.

E’ la posizione giusta per Pellegrini?

“Vedremo, oggi ha fatto una bellissima partita. Abbiamo altri giocatori pronti per ricoprire quel ruolo, ma mi è piaciuto stasera, così come contro la Juve“.

Serve ancora Smalling?

“Non possiamo restare solo con tre difensori centrali, abbiamo bisogno di qualcun altro. Ma Ibanez ha fatto una partita enorme, come è spesso accaduto ultimamente“.

Serve una rosa più profonda?

“Lavoriamo per questo. Stasera non era facile, ma abbiamo i giocatori per farlo. Del mercato non voglio parlare, vediamo cosa succede“.

Pedro come si presenta nella quotidianità?

“Lavora sempre al massimo, è un grande professionista. Per questo l’abbiamo scelto, ha grande professionalità“.

Emergenza Covid 19

“Certe situazioni si possono verificare ovunque. Qui c’è un lavoro rigoroso per controllare la situazione, ma penso che le autorità debbano decidere ciò che è meglio per il calcio“.

Paura per uno stop al campionato?

“No“.