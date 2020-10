Udinese-Roma, le formazioni ufficiali. Pereyra in campo dal 1′ minuto

L’Udinese affronta in casa la Roma, alle ore 20:45. Gotti sceglie di lanciare Pereyra dal 1′ minuto, torna anche Arslan in mediana, prima da titolare per Ouwejan. In avanti Okaka e Lasagna. Fonseca con Dzeko con Mkhitaryan e Pedro. Ecco le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2)

Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka

A disp.: Nicolas, Gasparini, Prodl, Molina, Ballarini, Battistella, Micin, Nestorovski, Forestieri, Palumbo, Zeegelaar, Coulibaly

All.: Gotti

Roma (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

A disp.: Pau Lopez, Olsen, Cristante, Villar, Perez, Peres, Diawara, Antonucci, Calafiori, Kluivert

All.: Fonseca