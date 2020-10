Udinese-Roma, le probabili formazioni. Coulibaly confermato, Nestorovski più di Okaka

Domani alle ore 20:45 l’Udinese ospiterà la Roma allo stadio Friuli. Gotti per la sfida contro i capitolini, si affida ancora a Coulibaly in mezzo, mentre insieme a Lasagna ci sarà Nestorovski, decisivo lo scorso anno all’Olimpico. Fonseca si presenta con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko, che dopo gli errori contro la Juventus cerca il primo gol in campionato. Queste le probabili formazioni del match:

UDINESE (3-5-2)

Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna

ROMA (3-4-2-1)

Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko