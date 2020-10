Udinese-Roma, Okaka: “Dobbiamo restare uniti e compatti”

L’attaccante dell’Udinese, Stefano Okaka ha parlato prima della gara contro la Roma in programma alle ore 20:45. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Per essere ad inizio campionato è normale che partire con due sconfitte non è il massimo, però abbiamo ancora tutto il campionato davanti e partita dopo partita sicuramente miglioreremo. In ogni caso sono passate solo due partite e parlare già di gol fatti, subiti o di altre statistiche ha davvero poco senso, dobbiamo solo continuare a lavorare e fare del nostro meglio in ogni partita. L’importante per noi è restare uniti e compatti, dobbiamo saper soffrire e sfruttare le nostre occasioni facendo la nostra partita. Se dovessi segnare non esulterei, a Roma ho passato la mia infanzia e sono stato là molti anni. Si tratta di una città che mi ha dato la possibilità di una vita migliore e a prescindere dal calcio porterò sempre rispetto“.