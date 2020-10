Udinese-Roma, Pedro: “Contento per il gol e per aver aiutato la squadra”

L’attaccante della Roma, Pedro che ha deciso il match contro l’Udinese con un gran destro da fuori, ha parlato della gara contro i friulani e della gioia per il suo primo gol in Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: “Sono contento per il gol, per aver aiutato la squadra e per i tre punti, che erano la cosa più importante. Abbiamo fatto una buona partita e siamo felici. L’esultanza? È dedicata ai miei figli, poi ho guardato il cielo perché di recente è scomparsa una persona molto importante per me, legata alla mia infanzia a Tenerife. Non era facile stasera, giocavano con due punte molto vicine e gli spazi erano piuttosto ristretti. Ma siamo riusciti a vincere e siamo soddisfatti di aver ottenuto i tre punti. Oggi ho segnato io, domani può segnare qualcun altro, ma l’importante è raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sono felice di essere qui, condivido lo spogliatoio con giocatori di esperienza. Dobbiamo provare a vincere sempre: dobbiamo puntare allo Scudetto ed entrare in Champions. Sappiamo che è difficile, ma non impossibile”.