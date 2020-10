Udinese-Roma, Petrachi: “Giallorossi senza mentalità vincente”

UDINE – Gianluca Petrachi ha recentemente ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Roma. Ma la sua avventura non è durata abbastanza, complici i molti problemi societari all’interno del club giallorosso. Domani la formazione allenata da Paulo Fonseca affronterà l’Udinese in trasferta. Dopo le brutte prestazioni nelle prime due giornate di campionato che hanno portato zero punti agli uomini di Luca Gotti, i friulani cercheranno di rialzare la testa. A distanza di poche ore l’ex DS ha rilasciato alcune pesanti dichiarazioni sui capitolini che potrebbero destabilizzare l’ambiente in vista della gara. Ecco quanto rilasciato al Corriere dello Sport:

“L’idea era venire a Roma e avere persone affianco che mi dessero la forza per cambiare le cose. Ho cercato di porre fine a tante situazioni che accadevano, tanta gente che era lì e non faceva nulla sostanzialmente… Ho cercato di far capire che per essere vincenti bisogna partire dalle fondamenta. Nella struttura Roma questa unione e compattezza non c’è mai stata”.