Udinese: “Rottura del menisco per Musso. Giovedì operazione a Villa Stuart”

Dal ritiro della nazionale argentina è arrivata una brutta notizia per l’Udinese. Il portiere bianconero Juan Musso infatti, ha subito la rottura del menisco interno del ginocchio destro durante l’allenamento. Il numero uno dei friulani farà ritorno in Italia e giovedì sarà operato a Villa Stuart. Questo il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica che Juan Musso ha riportato, nel corso di una seduta di allenamento con la nazionale argentina, la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Il calciatore rientrerà in Italia e sarà operato giovedì mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Professor Mariani“.