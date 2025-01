Udinese – Runjaic: “Ci concentriamo prima su noi stessi…” Le parole

Nel pre-partita di Como-Udinese ha parlato mister Runjaic. Ecco le sue parole del tecnico tedesco sui vari temi della gara

"Come in tutte le partite noi ci concentriamo prima su noi stessi, poi facciamo qualche piccolo aggiustamento in base ai rivali. Il Como ha uno stile di gioco definito e riconoscibile e ne teniamo conto".

"Non do un giudizio su Fabregas, non giudico i miei colleghi. È giovane, ma bisogna considerare i suoi numeri da giocatore, tutte le presenze nei club e in nazionale, i titoli vinti, è stato un grande giocatore. Penso userà la sua esperienza da calciatore anche nella sua carriera da allenatore".

"Contro l'Atalanta Sanchez e Thauvin hanno giocato una buona partita, si combinano bene assieme e non vedo motivo di cambiare. Lì abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto, oggi vedremo due squadre che giocano entrambe per vincere". Non perdetevi il live della gara: LIVE Como-Udinese | Fischio d’inizio della sfida alle ore 20:45