Udinese – Runjaic verso la difesa a 4 nonostante l’assenza di Ehizibue

L'assenza di Ehizibue per infortunio è ormai un fatto noto e Runjaic sembra saper adottare diverse opzioni per sostituirlo

La scelta di Runjaic di cambiare modulo indica la sua fiducia nella solidità della difesa a 4 e nella capacità dei suoi giocatori di adattarsi alle diverse situazioni. L'Udinese ha dimostrato di essere una squadra organizzata e capace di difendere con efficacia. L'assenza di Ehizibue non deve compromettere la solidità del reparto arretrato.

Avere in squadra diverse opzioni per poter sopperire alle emergenze è sinonimo di un lavoro ben svolto sul mercato. La fiducia dell'allenatore risiede in tutti i componenti della squadra.