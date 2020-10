Udinese, sabato 10 amichevole contro il Pordenone

L’Udinese durante la sosta per le nazionali disputerà una gara amichevole contro il Pordenone, sabato 10 ottobre alle ore 15. Questo il comunicato del club friulano: “Nella settimana di sosta nazionali non si ferma la preparazione dell’Udinese. I bianconeri, infatti, sabato 10 ottobre alle ore 15, affronteranno in amichevole il Pordenone. La gara si svolgerà, a porte chiuse, al centro sportivo “Dino Bruseschi” con diretta esclusiva su Udinese TV, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto e in streaming sul sito www.udinesetv.it“.